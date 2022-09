Acura Precision EV Concept

Auch am US Automarkt gewinnen Elektroautos immer mehr an Bedeutung, jetzt hat auch Acura im Rahmen der Monterey Car Week einen Ausblick auf sein erstes Elektromodell gegeben.

Mit dem Precision EV Concept zeigt die Honda-Nobelmarke, wie ein rein elektrischer SUV aussehen könnte. Das Design ist dabei eine gelungene Weiterentwicklung des MDX, in dessen Klasse auch der Elektro-SUV starten soll.

Die geschärften Kanten stehen dem geräumigen Elektroauto sehr gut, dennoch ist er auf Anhieb als Acura zu erkennen. Noch sehr futuristisch wirkt der Innenraum, der so sicher nicht in Serie gehen wird.

Eine Stilrichtung, in der die künftige Innenraumgestaltung der Marke aber gehen wird, kann man durchaus erkennen. Leider hat Acura noch nichts über technische Details verraten.

Für den US-Markt ist aber mit Sicherheit eine große Reichweite notwendig, die der Acura vermutlich vorweisen wird. Die Serienversion soll ab 2024 an den Start gehen.