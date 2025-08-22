Acura zeigt RSX Prototype

In Monterey hat Acura den RSX Prototype vorgestellt und damit einen Ausblick auf das nächste elektrische Serienmodell der Marke gegeben. In der auffälligen Farbe Propulsion Yellow Pearl zieht das SUV die Blicke auf sich und markiert den Beginn einer neuen Ära für die Performance-Marke.

Das künftige Serienmodell RSX ist das erste Elektrofahrzeug von Acura, das auf einer von Honda entwickelten Plattform basiert und im neuen EV Hub in Ohio produziert wird. Dort entstehen künftig Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor, Hybridantrieb und Batterieantrieb auf derselben Produktionslinie.

Markstart des Acura RSX ist 2026

Der RSX wird in der zweiten Jahreshälfte 2026 auf den Markt kommen und führt Acura in die Ära des Software Defined Vehicle. Herzstück ist das neue Betriebssystem ASIMO OS, das Fahrgewohnheiten erlernt und so ein hochpersonalisiertes Fahrerlebnis schafft.

Neben seinem markanten Design bietet der RSX handfeste Technik: ein leistungsstarkes Allradkonzept mit zwei Motoren, sportlich abgestimmte Doppelquerlenker vorn, ein tiefer Schwerpunkt sowie Brembo Bremsen mit roten Sätteln. So soll das SUV eine dynamische Fahrfreude vermitteln.

Das Design greift Elemente der Acura Performance EV Studie auf und kombiniert eine coupéartige Dachlinie mit breiten Proportionen und fließenden Oberflächen. Flache Türgriffe, ein integrierter Heckspoiler und 21 Zoll-Räder betonen den sportlichen Auftritt. Die Front entwickelt das markentypische Diamond Pentagon Design weiter und setzt auf eine neue Lichtsignatur mit geteilten Scheinwerfern und schlanken Tagfahrleuchten. Am Heck erinnert ein durchgehendes Leuchtenband an den NSX.