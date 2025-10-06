Alpine A390: Österreich-Premiere

Mit der A390 bringt Alpine jetzt erstmals ein Familienauto mit rein elektrischem Antrieb auf den Markt. Erstmals war der sportliche Stromer jetzt im Rahmen der Design District Messe in Wien zu sehen.

In den historischen Räumlichkeiten hat die A390 mit prominentem Gast, Ferdinand Habsburg, der Markenbotschafter von Alpine ist, seine Österreich-Premiere gefeiert.

Drei E-Motoren und Allradantrieb sorgen für viel Fahrspaß und perfekte Kraftverteilung. Die Höchstleistung liegt bei bis zu 470 PS, und die Beschleunigung von 0 auf 100 km/h wird in nur 3,9 Sekunden erledigt. Die Reichweite soll bei bis zu 555 Kilometern liegen.

Sportlich gestalteter Innenraum

Der Innenraum zeigt sich in einem sehr sportlichen und modernen Stil, natürlich dürfen auch blaue Designmerkmale nicht fehlen, die für die Marke so typisch sind.

Das SUV-Coupé soll trotz dynamischer Linienführung aber auch viel Platz für die Passagiere und das Gepäck bieten. Einen Preis und einen genauen Starttermin hat man leider noch nicht verraten.