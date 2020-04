Reifen-Lexikon – Sommerreifen

Wie der Motor gehören auch die Reifen bei einem Auto zu den wenigen Dingen, ohne dies es keinesfalls voran geht. Die Reifen sorgen aber auch für viel Sicherheit, daher sollte man einige Dinge unbedingt beachten.

In unserem kleinen Reifen-Lexikon verraten wir, welche Arten von Reifen es gibt, welche man am besten für welchen Zweck verwendet und worauf man alles achten sollte.

Immerhin ist es eine kleine Wissenschaft, den richtigen Reifen für das richtige Fahrzeug und den geplanten Einsatzzweck zu kaufen. Neben der Dimension sind auch noch Tragfähigkeit , maximal mögliche Geschwindigkeit und andere Parameter zu beachten.

Die Autohersteller arbeiten oft auch mit Reifenherstellern zusammen, um ein für das jeweilige Auto ein passendes Reifenprofil zu finden. Hier geht es zum einem um den Abrollkomfort und zum anderen auch um Dinge wie etwa Geräuschpegel und Straßenlage .

Werbung

Im ersten Teil unseres Reifen-Lexikons widmen wir uns dem Sommerreifen . In vielen Gebieten der Welt ist dies die einzige Reifenart, in unseren Gefilden sind jedoch auch Winterreifen enorm wichtig.

Was zeichnet Sommerreifen aus?

Der Sommerreifen verfügt über eine Gummimischung , die hohen Temperaturen standhalten kann und auch bei hoher Geschwindigkeit wenig Abnutzung zeigt. Gerade Asphalt und Beton können sich in der Sommerhitze auf über 60°C aufheizen. Aber auch für Regen sind die Sommerreifen durch ihr Profil bestens geeignet.

Größtes Problem für die Hersteller ist es, eine Mischung zu erzielen, die zum einen für perfekte Straßenlage bei trockener und nasser Fahrbahn sorgt, im Rollwiderstand optimiert ist und sich nicht zu viel abnutzt .

Je nachdem wie hoch die erlaubte Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs ist, sind auch verschiedene Geschwindigkeitsklassen zu beachten. Meist gilt, dass je höher die Geschwindigkeitsklasse ist, umso höher auch der Verschleiß sein wird.

Die Kunden können zudem zwischen verschiedenen weiteren Eigenschaften wählen, wie etwa dem „Runflat “-Reifen, der über Notlaufeigenschaften verfügt, die auch eine Weiterfahrt mit geringerer Geschwindigkeit im Falle eines Reifenschadens ermöglicht. Oder mit „ContiSeal “ bietet der Reifenhersteller Continental Reifen an, die sich selbst abdichten, wenn auf der Lauffläche beispielsweise ein Nagel eingetreten ist.

Wichtig bei solchen Reifen ist immer, dass diese nur mit einem Luftdruckkontrollsystem verwendet werden dürfen. Da der Reifen seine Laufeigenschaften großteils behält (was ja auch der Sinn der Notlaufeigenschaften ist), würde man ansonsten eine Beschädigung nicht bemerken. Alle in den letzten Jahren neu zugelassenen Fahrzeuge sind bereits verpflichtend mit so einem System ausgestattet.

Zu beachten ist auch, dass Reifen nicht ewig halten, auch wenn das Profil noch gut ist. Der Gummi kann brüchig werden, und spätestens dann sollte der Reifen erneuert werden, auch wenn das Mindestprofil noch nicht erreicht ist.

Je geringer die Profiltiefe ist, umso größer ist auch die Gefahr von Aquaplaning . Als Aquaplaning bezeichnet man den Fahrzustand, wo der Reifen das Wasser auf der Straße nicht mehr verdrängen kann und dadurch wie ein Boot im See aufschwimmt. Da damit die Reibung zwischen Reifen und Straße verloren geht, wird das Fahrzeug nicht mehr kontrollierbar und es kann zu schweren Unfällen kommen. Die Rillen im Reifenprofil dienen genau dazu, das Wasser abzuleiten, damit der Reifen nicht aufschwimmt.

Man sollte auch nie vergessen, dass der Reifen ein wichtiger Faktor für den Bremsweg ist. Je älter und abgefahrener ein Reifen ist, umso besser "rutscht" er und umso länger wird auch der Bremsweg.

Es macht immerhin einen enormen Unterschied, wenn der Bremsweg um etwa zwei Meter länger wird. Diese zwei Meter können über Leben und Tod entscheiden, bzw. zwischen Unfall und gerade noch kein Unfall.

Wie gut Sommerreifen in der Praxis abschneiden, wird regelmäßig von den Autofahrerclubs in aufwändigen Tests geprüft. Im Jahr 2020 wurden auch einmal die mittlerweile oft verwendete Dimension von 18 Zoll getestet:

Im Jahr davor wurden auch Sommerreifen für Vans und Transporter getestet.

Im zweiten Teil unseres Reifen-Lexikons geht es um den Winterreifen.