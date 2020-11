Autobahn-Vignette 2021 in Österreich Der Verkauf der 10-Tages-, 2-Monats- oder Jahresvignette für 2021 zum Aufkleben startet am 19. November. Die digitale Vignette 2021 ist ab sofort auch an allen Stützpunkten des Mobilitätsclubs ÖAMTC erhältlich.