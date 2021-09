Autobahn-Vignette 2022

Wenn Preise "angepasst" werden, dann bedeutet das fast immer, dass es teurer wird – besonders wenn es um Kosten für Autofahrer oder Motorradfahrer geht.

Und so werden auch heuer wie schon in den vergangenen Jahren die Vignettentarife an den harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) angepasst und somit um 1,4 Prozent erhöht. Die Kosten für Fahrten auf Österreichs Autobahnen und Schnellstraßen werden dadurch im Jahr 2022 um bis zu 1,30 Euro mehr.

Das sieht auf den ersten Blick vielleicht nicht nach viel aus, wird aber eindrücklicher, wenn man ein paar Jahre zurück blickt: Die Jahresvignette für PKW für das Jahr 2012 kostete damals nur 77,80 Euro und damit um ganze 16 Euro weniger. Im Vergleich dieser 10 Jahre ist die Vignette 2022 mit 93,80 Euro damit um 20,6 Prozent teurer geworden als die für 2012.

Die Preise für die Vignette 2022 im Überblick:

Jahresvignette: 93,80 Euro für Pkw bzw. 37,20 Euro für Motorräder





2-Monats-Vignette: 28,20 für Pkw bzw. 14,10 Euro für Motorräder





10-Tages-Vignette: 9,60 Euro für Pkw bzw. 5,60 Euro für Motorräder





Die neue Vignette wird wie üblich ab Ende November bei rund 6.000 ASFINAG-Vignettenvertriebspartnern im In- und Ausland erhältlich sein und ist dann ab 1. Dezember 2021 gültig. Das neue Klebe-Vignettenjahr 2022 wird die Farbe Marille tragen.

Digitale Vignette im Vorteil bei Autowechsel

Als immer beliebtere Alternative zur Klebevignette hat sich in den letzten Jahren die digitale Vignette etabliert. Diese ist an das Kennzeichen gebunden und online auf shop.asfinag.at oder über die ASFINAG-App "Unterwegs" erhältlich.

Größter Vorteil der digitalen Vignette ist, dass mit der Registrierung des Kennzeichens nicht nur das jährliche Kleben und Abkratzen wegfällt, sondern die Vignette einfach weiter genutzt werden kann, wenn man das Auto oder Motorrad wechselt und dabei das Kennzeichen gleich belässt.

Auch Besitzer von Wechselkennzeichen benötigen nicht mehr für jedes Fahrzeug eine eigene Vignette.

Warum gilt die digitale Vignette erst nach 18 Tagen?

Eine potentielle Falle gibt es bei der online gekauften digitalen Vignette zu bedenken: Aufgrund der Konsumentenschutz-Gesetze besteht für normale Käufer ein Recht auf den Rücktritt vom Kauf. Um Missbrauch zu verhindern, haben die Vignetten-Käufer eine Wartefrist von 18 Tagen, bis ihre digitale Vignette gültig ist und verwendet werden kann.

Wer rechtzeitig kauft, hat nichts zu befürchten, denn Jahresvignetten gelten immer für insgesamt 14 Monate, von Anfang Dezember des vorangehenden Jahres bis Ende Jänner des nachfolgenden Jahres. Die Vignette 2022 gilt daher vom 1. Dezember 2021 bis einschließlich 31. Jänner 2023.

Autofahrer, die schon früher als in 18 Tagen über Österreichs Autobahnen oder Schnellstraßen fahren müssen, können aber trotzdem eine digitale Vignette kaufen: sie müssen dazu nur in einen Laden-Shop eines Vertriebspartners der ASFINAG gehen, denn dort gibt es dann kein Rücktrittsrecht.

In den Stützpunkten des Mobilitätsclubs ÖAMTC kann man beispielsweise auch die digitale Vignette erwerben und diese gilt dann noch ab demselben Tag.

Quelle: ASFINAG