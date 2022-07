Radfahren in Deutschland – Entdecken Sie das Land mit dem Fahrrad

Das Fahrrad ist ein gesundes, ökologisches, wirtschaftliches und natürlich unterhaltsames Fortbewegungsmittel. Es ist nicht nur gut für den Körper, sondern auch Balsam für die Augen, die sich an absolut großartigen Landschaften erfreuen: historische Städte – große oder solche, die direkt aus einem Märchen entsprungen zu sein scheinen – Berge, Flüsse und Strände.

Deutschland gilt als eine der besten Gegenden der Welt für Fahrradliebhaber. Es gibt mehr als 70.000 Kilometer Wander- und Radwege, auf denen Anfänger und Experten gleichermaßen das Land von Norden nach Süden durchqueren können. Und Radreisen durch das Land sind nicht nur gesund, sondern auch ein einzigartiges Erlebnis.

Auch die Vielseitigkeit kommt dabei nicht zu kurz: Sie möchten nicht den ganzen Weg mit Ihrem Fahrrad fahren? Wenn Sie einen Fahrradträger an der Rückseite Ihres Autos anbringen, können Sie Ihr Rad an all die schönen Orte bringen, die Sie erkunden möchten (hier gibt es entsprechende Modelle).

Es gibt etwa 200 Routen, die mehrere Regionen durchqueren. Die Wahl ist schwer: Die Ehrgeizigsten können die Alpen mit dem Fahrrad erklimmen. Diejenigen, die als Hobby in die Pedale treten, können die Weinberge wählen. Für Familien sind die zahlreichen Routen entlang der Flüsse, die das Land durchziehen, eine gute Option. Und schließlich können diejenigen, die kulturellen Routen nicht abgeneigt sind, den Vorteil nutzen und eines der vielen Museen des Landes mit dem Fahrrad besuchen.

Werbung

Sehen Sie sich einige unglaubliche Möglichkeiten an:

Das Mittelrheintal

Zwei Welterbestätten

Oberes Mittelrheintal

Grenzen des Römischen Reiches





Sehenswürdigkeiten aus verschiedenen Epochen

Burgen, Schlösser und Festungen

Kathedralen und Kirchen

Historische Zentren und Museen

Nationale Denkmäler

Charmante Städte und Dörfer





Ausgezeichnete Weinregion

Weinverkostung





Als größter Fluss Westeuropas hat der Rhein seit Jahrhunderten das Schicksal und die Kultur vieler Generationen von Europäern geprägt. Er durchquert oder berührt die Territorien von sechs Ländern und verbindet Menschen mit unterschiedlichem kulturellem Hintergrund. Große Teile seines Laufs zwischen den Schweizer Alpen und der Nordseeküste in den Niederlanden können mit dem Fahrrad zurückgelegt werden, denn entlang des Rheins gibt es eine hervorragende Radinfrastruktur.

Obwohl alle Flussabschnitte ihren eigenen Charme haben, ist der bezauberndste und daher berühmteste Abschnitt derjenige zwischen den deutschen Städten Mainz und Bonn . Hier grenzt der Fluss an die idyllischen Weinregionen des Rheingaus und Rheinhessens und fließt durch das spektakuläre Mittelrheintal , das die Flussabschnitte von Ober- und Niederrhein miteinander verbindet.

Diese rund 180 km Flusslauf sind geprägt von einer wunderschönen Landschaft, einer unvergleichlichen Vielfalt an beeindruckenden historischen Denkmälern und einer sehr gastfreundlichen regionalen Kultur. Alle Dörfer an den Ufern des Rheins sind reizvoll provinziell und liegen in der Regel am Fuße von mit Weinreben bewachsenen Hügeln.

Eine der besten Möglichkeiten, diese einzigartige Region aus der Nähe kennenzulernen, ist zweifellos das Fahrrad . Auf diese Weise können Sie die schöne Natur an der frischen Luft und abseits der Straße genießen, jederzeit anhalten, um ein Foto zu machen, und auch verschiedene Sehenswürdigkeiten erreichen. Obwohl der Rhein durch eine sehr hügelige Region durch das Mittelrheintal fließt, ist das Höhenprofil des Radwegs auf der gesamten Strecke flach, sodass auch Menschen mit wenig Fahrradtraining problemlos am Rheinufer entlang radeln können.

Außerdem beinhaltet die Tour eine Wanderung im schönen Oberlauf des Oberen Mittelrheintals, gegenüber dem berühmten Loreley-Felsen. Während Sie eine Region durchqueren, die für die hohe Qualität ihrer Weine bekannt ist, haben Sie die Möglichkeit, in Rüdesheim einige der besten Weine des Rheingaus zu verkosten. Sie können auch erleben, wie der Fluss vom Wasser aus aussieht, wenn Sie den Rhein mit einer Fähre oder einem Boot überqueren.

Moseltal: Eine Mischung aus spektakulärer Natur und einzigartigen Denkmälern

Sehenswürdigkeiten aus verschiedenen Epochen

Mittelalterliche Schlösser und Kirchen

Historische Zentren

Charmante Städte und Dörfer





Ausgezeichnete Weinregion

Weinverkostung





Die Route entlang der Mosel beginnt in der rheinland-pfälzischen Stadt Traben-Trarbach , die aus zwei früher voneinander unabhängigen Teilen besteht: Traben auf der linken Seite der Mosel und Trarbach auf der rechten Seite.

Es lohnt sich, früh anzureisen, um das schöne historische Zentrum mit seinen herrlichen Gebäuden zu erkunden. Der Reichtum der Stadt, der durch den Weinhandel im frühen 20. Jahrhundert entstand, findet seinen Ausdruck in der Fülle einiger Jugendstilgebäude, darunter das schöne Brückenportal zwischen Traben und Trarbach.

Auf dem ersten Teil der Route führt der Mosel-Radweg entlang eines gewundenen Flusslaufs zu dem gemütlichen Städtchen Zell, das für seine Weine vom Weingut Schwarze Katz bekannt ist. Die charmante Uferpromenade der Stadt ist der perfekte Ort für unsere Erfrischungspause.

Auf der zweiten Etappe wird die Landschaft des Moseltals enger, wenn Sie in den unteren Teil, auch Terrassenmosel genannt, einfahren. Bestaunen Sie die beeindruckenden Hänge des Calmont, des steilsten Weinbergs in Europa. Fahren Sie durch die Dörfer Bremm und Eller , die am Fuße des Weinbergs liegen, bevor Sie in Elliger ankommen.

Da der Calmont Klettersteig einige sehr schmale Abschnitte oder Treppen hat, ist es wichtig, festes Schuhwerk zu tragen. Diejenigen, die nicht an dieser Wanderung teilnehmen und sich stattdessen lieber ausruhen möchten, können in Ediger bleiben und die gemütliche Atmosphäre des hübschen Dorfes genießen. Hier gibt es einen schönen historischen Ortskern mit einer mittelalterlichen Kirche im gotischen Stil sowie eine große Auswahl an guten Restaurants in der Nähe des Moselufers.

Fahrradwege in Deutschland

Um die Sicherheit der Radfahrer zu gewährleisten, wird sehr viel Wert auf die Beschilderung und die Instandhaltung der Routen gelegt. Die meisten von ihnen sind weiter von Autobahnen entfernt und viele Landstraßen sind praktisch frei von Autoverkehr.

Die besten Routen zum Mountainbiken finden Sie in Deutschland in den Regionen Sauerland, Sankt Wendeler Land – Saarland und Schwarzwald. Aber auch kürzere Strecken können in verschiedenen Gebirgsregionen zurückgelegt werden. Mit einem Umfang von 1.400 km verfügt der Bikepark Schwarzwald über das größte Netz an Mountainbike-Strecken der Welt. Die Bike Arena im Sauerland bietet 30 Touren für Besucher an.

Wichtig ist, dass die Touren für Radfahrer aller Niveaus geeignet sind – vom Amateur bis zum Profi. Nach der Fahrt auf den Pfaden gibt es viele Möglichkeiten, die Sehenswürdigkeiten zu genießen, von sportlichen bis hin zu kulturellen Aktivitäten.

Titelfoto: Rémy Thomas /Unsplash