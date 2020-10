Rundreise durch Süddeutschland: Tipps und Ziele

Wenn das Herz für die Geschwindigkeit schlägt, dann auch in der Freizeit und ganz speziell im Urlaub. Wer möchte nicht seine Zeit mit Erlebnissen und Tätigkeiten verbringen, für die man so richtig brennt. Wer lieber in schnellen Autos sitzt anstatt am Strand zu liegen, für den gibt es zum Glück zahlreiche Möglichkeiten für einen passenden Urlaub ganz in der Nähe.

Für Auto- und Motorsportfans ist nämlich der Süden Deutschlands ein wahres Paradies. Hier können sie Einblicke in die Geschichte großer Automanufakturen bekommen, sich umfassend über Automobilgeschichte informieren und sich sogar entsprechend ausstatten lassen.

Startpunkt Amerang bei Rosenheim

Wir beginnen unsere Reise in unmittelbarer Grenznähe, im Landkreis Rosenheim. Etwa 30 Kilometer von der österreichischen Grenze entfernt liegt die Gemeinde Amerang. Der kleine Ort bietet eine ganze Menge Kultur und Geschichte. Vor allem über Automobilgeschichte können Sie hier viel lernen und zwar im Museum EFA Mobile Zeiten .

Seit 1990 begeistert die Einrichtung Auto-Interessierte aus der ganzen Welt. Neben der regulären EFA-Ausstellung, die sich mit den Meilensteinen deutscher Automobilgeschichte beschäftigt, können Sie eine komplette Oldtimersammlung besichtigen sowie die weltweit größte serienmäßig hergestellte Eisenbahnspur.

Für ein ganz besonderes Erlebnis und einen noch tieferen Einblick in die Geschichte des Autos, sollten Sie unbedingt eine Führung mitmachen. Das Museum bietet dabei Führungen für Autoexperten und liefert garantiert Wissen, das Sie überraschen wird. Zudem wird eine Menge Raum geboten, um sich mit dem technischen Leiter des Museums auszutauschen.

Zweite Etappe: München und die BMW-Werke

Nachdem Sie sich umfassend über die allgemeine Automobilgeschichte informiert haben, wird es in München etwas spezifischer. Dort haben die Bayrischen Motoren Werke ihren Hauptsitz. BMW gilt als ein Autobauer, der eher luxuriöse, aber auch junge und sportliche Fahrzeuge herstellt. Ganz unter dem Motto "Freude am Fahren" können Sie einen Blick hinter die Kulissen werfen.

Im Münchner Werk ist das möglich. Im Rahmen einer Führung können Sie die verschiedenen Produktionsbereiche kennenlernen. Sie sind live mit dabei, wie Teile gepresst, Karosserien gebaut und die Autos letztlich montiert werden. Dabei wird der Weg von den Einzelteilen bis hin zum fertigen Fahrzeug gut erklärt.

Die Führungen werden in Deutsch und Englisch angeboten. Kinder dürfen ab einem Alter von 6 Jahren mit dabei sein. Sie sollten jedoch nicht enttäuscht sein, wenn einige Produktionsbereiche nicht immer für die Öffentlichkeit zugänglich sind. Wenn Sie das alles im Hinterkopf behalten, werden hier sowohl große als auch kleine Autofans auf ihre Kosten kommen.

Von BMW zu Porsche

Bei unserer dritten Etappe reisen wir weiter in Richtung Westen, genauer gesagt nach Stuttgart. Hier tauchen Sie in die Geschichte der Luxusmarke Porsche ein. Im Porsche Museum können sie die Anfänge von Ferdinand Porsche nachempfinden, der sich im Jahr 1930 mit seiner eigenen Automobilfirma in Stuttgart selbstständig gemacht hatte. Davor war er bereits in anderen Automobilmanufakturen tätig. Heute steht Porsche für Luxus, Klasse und Sportlichkeit.

Das Museum ist eines der spektakulärsten Automuseen weltweit. Allein schon die Architektur ist einzigartig . Auf einer Fläche von rund 5.600 Quadratmetern werden insgesamt 80 Fahrzeuge ausgestellt, anhand derer Sie die Geschichte des Konzerns erleben können. Hier werden gleich mehrere Führungen angeboten, deren Themenschwerpunkte nach den Interessen der Besucher ausgewählt werden können.

Als Abschluss können Sie noch einen kurzen Abstecher in den Shop machen, in dem Sie sich mit Porsche Utensilien und Kleidungsstücken eindecken können. Eine noch größere Auswahl an Porsche Artikeln bekommen Sie dann noch etwa 20 Kilometer südlich von Stuttgart. In Metzingen, der Wiege der Luxusmarke Hugo Boss, werden Porsche Design Accessoires im Outlet angeboten , nebst vieler weiterer Marken, die dort deutlich günstiger als im Handel erhältlich sind.

Technik und mehr in Sinsheim

Nordwestlich von Stuttgart reisen wir am vierten Tag in der kleinen Stadt Sinsheim an. Hier kommen nicht nur Autofans sondern auch Technikinteressierte auf ihre Kosten. Das Technikmuseum Sinsheim bietet eine ganze Reihe verschiedener Ausstellungsbereiche. Neben diversen Autos und Motorrädern gibt es hier Flugzeuge, Lokomotiven und eine Vielzahl weiterer – manchmal ungewöhnliche – Exponate zu bestaunen. Darunter beispielsweise die Zeitmaschine in Form eines DeLorean aus dem Film „Zurück in die Zukunft“.

In diesem Museum sollten Sie sich wirklich Zeit nehmen. Insgesamt verteilt sich die Ausstellungsfläche auf rund 50.000 Quadratmeter mit hunderten Exponaten. Zudem lohnt sich ein Besuch im Technik Museum Speyer, das nur etwa 30 Minuten entfernt ist. Beide Museen sind miteinander verknüpft.

Finale am Hockenheimring

Am letzten Tag führt uns der Weg zum Höhepunkt der Tour: der Hockenheimring. Unter anderem werden hier Formel 1 Rennen sowie viele weitere Motorsportveranstaltungen durchgeführt. An manchen Tagen ist die Rennstrecke aber auch für Touristen geöffnet . Dabei haben Sie die Möglichkeit, sich selbst hinter das Steuer zu setzen und den Hockenheimring abzufahren. Das ist entweder mit dem eigenen Auto möglich oder im waschechten Formel-1-Boliden, was allerdings nicht ganz billig ist...