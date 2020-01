Auszeichnung für Groupe PSA

Carlos Tavares, CEO der Groupe PSA: „Wir sind stolz darauf, dass das CDP die harte Arbeit der Teams der Groupe PSA anerkennt. Diese setzen sich für einen erfolgreichen Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft sowie den Kampf für saubere, sichere und erschwingliche Mobilitätslösungen ein. Wir betrachten diese Herausforderung unter ethischen Gesichtspunkten für künftige Generationen und beteiligen uns an den weltweiten Bemühungen, den CO2-Ausstoß in einem nie dagewesenen Tempo zu reduzieren. Um den Klimawandel zu bekämpfen, sollten sich alle Wirtschaftssektoren proportional zu ihrer Emissionsmenge und im gleichen Tempo um eine Reduzierung bemühen. Dies würde den Verbrauchern helfen, ihre eigenen Entscheidungen über ihre CO2-Emissionen zu treffen – zwischen dem, was absolut notwendig ist, und dem, was weniger wichtig ist – angesichts der von Wissenschaftlern im Hinblick auf den Klimanotstand empfohlenen notwendigen Veränderung des Konsumverhaltens.“

Paul Simpson, CEO des CDP: „Ich gratuliere allen Unternehmen, die es aufgrund ihrer Führungsrolle in Sachen Umweltfreundlichkeit und Transparenz auf die diesjährige ‚A-Liste‘ des CDP geschafft haben. Sie alle sind marktführend im Bereich der unternehmerischen Nachhaltigkeit, begegnen Umweltrisiken entschieden und rüsten sich dafür, in der Wirtschaft von morgen erfolgreich zu sein.”

Das CDP bewertet Unternehmen nach der Vollständigkeit der von ihnen offengelegten Klimadaten, ihres Umweltrisiko-Managements sowie ihrer Anwendung von Best Practices wie etwa der Festlegung ehrgeiziger und wichtiger Ziele.