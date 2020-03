Hurra, wir haben noch ein Auto!

Wie wichtig und unverzichtbar der eigene Pkw und der Individualverkehr sind, zeigt sich gerade jetzt in der wohl größten Krise seit Jahrzehnten.

Ja, die Gefahr kommt aus China, ist aber nicht militärisch, sondern unsichtbar. Durch die Globalisierung hat sich das neuartige Corona-Virus mit der genauen Bezeichnung SARS-CoV-2 rasend schnell über die ganze Welt verbreitet.

Glücklich können jetzt all jene sein, die sich nicht vom allgemeinen Autohasser-Wahn anstecken haben lassen und noch im Besitz eines eigenen Fahrzeuges sind. Wenn man schaut wie schnell das Virus bei gefährdeten Menschen zum Tod führt, sind öffentliche Verkehrsmittel derzeit als lebensgefährlich zu bezeichnen, auch wenn diese momentan ohnedies wenig frequentiert sind.

Je nachdem welcher Studie man traut, hält sich das Virus an Oberflächen zwischen einer Stunde und mehreren Tagen, die Virologen sind sich da anscheinend selbst nicht sehr sicher, wo hier die Wahrheit liegt.

Eines ist aber ganz sicher: Die Wahrscheinlichkeit sich im eigenen Auto anzustecken, um von A nach B für wichtige Besorgungen zu kommen, ist marginal. Man sieht also, wie wichtig der Individualverkehr und der eigene Pkw sind.

Die Tatsache, dass die Gefahr einer Ansteckung mit dem COVID-19-Virus in Öffis sehr hoch ist und im eigenen Pkw gegen Null geht, können wohl auch die Grünen nicht mehr leugnen, an denen sonst Fakten abperlen wie Wasser auf Teflonpfannen.

Auch die Empfehlung der Wiener SPÖ, doch lieber ein Taxi zu nehmen (aktuell denkt man sogar die Verteilung von Taxi-Gutscheinen an Senioren an), kann man in diesem Zusammenhang nur als gemeingefährliche Drohung sehen. Vermutlich wird es leichter sein, einer Kuh das Klavierspielen beizubringen, als dass ein Taxi nach einem Fahrgast garantiert virenfrei desinfiziert wird. Ganz zu schweigen vom Infektionsrisiko, dem Fahrer und Fahrgast im geschlossenen Raum permanent ausgesetzt sind.

Eines steht auf jeden Fall fest: Alle, die noch einen eigenen Pkw haben, werden sehr froh sein, nicht auf das Auto verzichtet zu haben.