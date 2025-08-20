Neue Visionen alter Autos: Alfa Romeo Montreal

Sportliche Coupés gehörten bei Alfa Romeo über viele Jahrzehnte zum Modellprogramm, seit einigen Jahren aber leider nicht mehr. Eines der eindrucksvollsten Modelle war sicher der Montreal, der erstmals als Prototyp auf der Weltausstellung in Montreal im Jahr 1967 gezeigt wurde.

Die Serienversion sorgte damals für viel Aufsehen, und heute ist der Montreal ein begehrter Klassiker. Mit Hilfe der KI haben wir jetzt dem Montreal neues Leben eingehaucht und zeigen, wie das Coupé heute aussehen könnte.

Wie beim Original gibt es einem Mix aus langer Motorhaube und knackigem Heck, womit auch die Neuauflage mit einem sehr dynamischen Look aufwarten könnte.

Modern und klassisch zugleich

Die Scheinwerfer sind natürlich in LED-Technik und das Fahrzeug aerodynamisch optimiert. Viele Stilelemente könnten an das Original erinnern.

Im Innenraum zeigt sich das KI-Modell ganz im Stil der neuen Alfa Romeo-Modelle, ohne dabei aber auf die luxuriösen Details des Originals zu verzichten.

So hat man einen sehr schönen Mix aus Sportlichkeit, Luxus, Nostalgie und High Tech. Leider würde es aber wohl kein 8-Zylinder-Motor mehr unter die Haube schaffen, bei der Leistung würde diesen aber ohnedies heute schon 1,5-Liter-Turbo-Benziner übertrumpfen.

Auf jeden Fall wäre eine Neuauflage wohl spannend, wenngleich vermutlich die Zeit für schnittige Coupés vorbei ist – aber träumen darf man ja zum Glück noch.