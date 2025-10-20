Neue Visionen alter Autos: Austin-Healey 3000

Ab den 1950er-Jahren waren die kleinen sportlichen Roadster aus England auch bei uns heiß begehrt unter den automobilen Frischluftfans, allen voran auch der Austin-Healey 3000, der zwischen 1959 und 1967 gebaut wurde.

Egal ob Triumph, MG oder Austin-Healey, die kleinen Roadster haben für viel Fahrspaß gesorgt. Der Austin-Healey 3000 zeigt sich aber mit einer extrem knackigen Karosserieform.

Die Front wurde von klassischen Rundscheinwerfern dominiert, das Heck zeigt sich aber in einer eher rundlichen Form und somit sehr eigenständig.

Details erinnern noch an früher

Mit Hilfe der KI haben wir jetzt ein Modell entwickelt, welches zeigt, wie der Austin-Healey 3000 heute aussehen könnte. Die typischen Proportionen sind dabei schön in die neue, von Aerodynamik dominierte Zeit transferiert worden.

Runde Scheinwerfer vorne und ein rundliches Heck prägen auch die neue Version. Der Innenraum präsentiert sich ebenfalls in einem ganz modernen Stil, aber dennoch auch elegant und sportlich wie schon bei seinem Urahnen.

Mit einer Kombination aus Heckantrieb, leichten Gewicht und sparsamem, aber starkem Verbrennungsmotor würde eine Neuauflage sicher wieder viele Fans haben.