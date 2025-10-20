C stefan gruber bild generiert mit ki dall e ueber chatgpt openai 001vergrößern (Bildquelle: auto-motor.at/Stefan Gruber, Bild generiert mit KI  DALL·E über ChatGPT (OpenAI))
C stefan gruber 004vergrößern (Bildquelle: auto-motor.at/Stefan Gruber)
C stefan gruber bild generiert mit ki dall e ueber chatgpt openai 002vergrößern (Bildquelle: auto-motor.at/Stefan Gruber, Bild generiert mit KI  DALL·E über ChatGPT (OpenAI))

Neue Visionen alter Autos: Austin-Healey 3000

Diesmal zeigen wir in unserer Serie Neue Visionen alter Autos wie der Austin-Healey 3000 heute aussehen könnte.

auto-motor.at Redaktion
von

Ab den 1950er-Jahren waren die kleinen sportlichen Roadster aus England auch bei uns heiß begehrt unter den automobilen Frischluftfans, allen voran auch der Austin-Healey 3000, der zwischen 1959 und 1967 gebaut wurde.

Egal ob Triumph, MG oder Austin-Healey, die kleinen Roadster haben für viel Fahrspaß gesorgt. Der Austin-Healey 3000 zeigt sich aber mit einer extrem knackigen Karosserieform.

C stefan gruber 004vergrößern (Bildquelle: auto-motor.at/Stefan Gruber)

Die Front wurde von klassischen Rundscheinwerfern dominiert, das Heck zeigt sich aber in einer eher rundlichen Form und somit sehr eigenständig.

Details erinnern noch an früher

Mit Hilfe der KI haben wir jetzt ein Modell entwickelt, welches zeigt, wie der Austin-Healey 3000 heute aussehen könnte. Die typischen Proportionen sind dabei schön in die neue, von Aerodynamik dominierte Zeit transferiert worden.

C stefan gruber bild generiert mit ki dall e ueber chatgpt openai 002vergrößern (Bildquelle: auto-motor.at/Stefan Gruber, Bild generiert mit KI  DALL·E über ChatGPT (OpenAI))

Runde Scheinwerfer vorne und ein rundliches Heck prägen auch die neue Version. Der Innenraum präsentiert sich ebenfalls in einem ganz modernen Stil, aber dennoch auch elegant und sportlich wie schon bei seinem Urahnen.

C stefan gruber bild generiert mit ki dall e ueber chatgpt openai 003vergrößern (Bildquelle: auto-motor.at/Stefan Gruber, Bild generiert mit KI  DALL·E über ChatGPT (OpenAI))

Mit einer Kombination aus Heckantrieb, leichten Gewicht und sparsamem, aber starkem Verbrennungsmotor würde eine Neuauflage sicher wieder viele Fans haben.

