Neue Visionen alter Autos: Cadillac Coupe DeVille

Mit unserer neuen Serie wollen wir damit starten, auch die Vorzüge der KI bei der Berichterstattung zu nutzen und zeigen, wie Klassiker der Automobilgeschichte heute aussehen könnten.

Gerade der aktuelle Trend, Klassiker als Retro-Modelle neu aufzulegen, wie etwa Renault mit dem R5 und R4 oder Fiat mit dem Grande Panda, zeigen, dass alte Modelle auch heute noch gute Zugpferde sind.

In unserer ersten Folge wollen wir unseren Redaktionsoldtimer, den Cadillac Coupe DeVille, zu neuem Leben erwecken. Unser Coupe DeVille war das letzte große Cadillac Coupé mit Heckantrieb und mit einer Länge von 563 cm auch das letzte Schlachtschiff.

Neuer Look mit altem Flair

Die KI hat uns jetzt Bilder geliefert, wie ein großes Cadillac Coupé heute aussehen könnte. Während die Scheinwerfer dem Layout der aktuellen Modelle entsprechen, erinnert der Stil des Fahrzeugs an früher.

Das Heck mit Rückleuchten im Hochformat zeigt ebenfalls Stilelemente der Heckflossen, wie sie beim 1984er Coupe DeVille noch gegeben waren.

Auch der Innenraum zeigt, dass moderne Digitalinstrumente und Touchscreens nicht mit einem stilvollen Ambiente im Widerspruch stehen. Feinstes Leder und Holzimitat könnten auch heute noch dem Innenraum einen wohligen und luxuriösen Charakter verleihen.

So müsste man nicht auf die Vorzüge moderner Autos verzichten, hat aber dennoch nicht die klinische Atmosphäre manch neuer Fahrzeuge, deren Cockpit nur noch aus Bildschirmen besteht.