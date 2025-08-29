Neue Visionen alter Autos: Citroen 2CV

Eines der erfolgreichsten Autos aus Frankreich war der Citroen 2CV, liebevoll auch Ente genannt. Der 2CV war zwar sehr einfach gestaltet und im Innenraum auf das Nötigste reduziert, konnte dafür aber auch mit einem sehr niedrigen Preis aufwarten.

So konnten sich auf einmal viele Menschen, für die bislang ein Auto unerschwinglich war, den Luxus eines eigenen Fahrzeugs leisten. Während Renault mit dem R4 und dem R5 im Retro-Look die alte Zeit wieder aufleben lässt, gibt es vom 2CV noch keine Retro-Variante.

Wir finden das sehr schade und haben daher gemeinsam mit der KI an einer möglichen Retro-Neuauflage der Ente gearbeitet. Der knuffige Look der Ur-Ente konnte dabei sehr gut in die neue Zeit transferiert werden.

Viele Details bleiben erhalten

Auch die runde Formgebung und die markante Anordnung der Rückleuchten sind geblieben. Durch die wieder sehr einfache Gestaltung könnte die Neuauflage auch wieder sehr günstig sein.

Wenngleich natürlich die EU die Autopreise durch die Zwangsbeglückung mit vielen unnötige Features, die der Konsument nicht braucht, hochtreibt. Auch der Innenraum ist in unserem KI-Modell auf dass Nötigste reduziert, was einer günstigen Produktion helfen sollte.

Es wäre sicher cool, wenn es auch eine Retro-Variante des Citroen 2CV geben würde, einen kleinen Wink, in welche Richtung es gehen könnte, zeigt diese Story.