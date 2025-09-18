C stefan gruber bild generiert mit ki dall e ueber chatgpt openai 001vergrößern (Bildquelle: auto-motor.at/Stefan Gruber - Bild generiert mit KI â DALLÂ·E Ã¼ber ChatGPT (OpenAI))
Chrysler

Neue Visionen alter Autos: Imperial LeBaron

Der Imperial LeBaron von 1973 zählte zu den längsten Serienlimousinen, wie er heute aussehen könnte, zeigen wir diesmal in unserer Serie.

auto-motor.at Redaktion
von

Die zum Chrysler-Konzern gehörende Marke Imperial war als Konkurrenz zu Cadillac und Lincoln zu sehen, mit dem LeBaron hatte man 1973 eine riesige Limousine mit Luxus-Charakter und einem sehr auffälligen Design im Programm.

Leider ist mittlerweile ja nicht nur die Marke Imperial verstorben, auch große Limousinen sind schon eine Seltenheit im Modellprogramm der Hersteller.

Umso spannender wäre eine Neuauflage des Klassikers. Mit Hilfe der KI haben wir jetzt den LeBaron zu neuem Leben erweckt. Die große Limousine verfügt zwar über neueste Technik, kann aber dennoch mit viel Chrom aufwarten.

Hardtop-Look bleibt erhalten

Auch beim Heck gibt es einen Mix aus eleganter Linienführung und modernen Leuchteinheiten. Das klassische Dach im Hardtop-Look ist ebenfalls erhalten geblieben.

Im Innenraum gibt es eine Kombination aus moderner Technik und viel Leder und Holzdekor, womit man auch hier perfekt den Stil des alten LeBaron mit dem Geist der heutigen Zeit verbunden hat.

Schade, dass es sich hier nur um eine Vision handelt, solch eine große Limousine würde sicher auch heute noch gut ins Straßenbild passen, welches ja vor allem von SUVs dominiert wird.

