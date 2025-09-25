Neue Visionen alter Autos: Jensen Interceptor

Zwischen 1966 und 1976 hat der britische Autohersteller Jensen den Interceptor gebaut. Die Kombination aus britischem Design und amerikanischer Technik sollte betuchte Kunden anlocken.

Sehr markant war nicht nur die lange Motorhaube, unter der je nach Ausführung Chrysler-Motoren mit 6,3 bis 7,2 Liter Hubraum beheimatet waren, sondern auch die Panoramaheckscheibe, die wie eine Glaskuppel am Heck für eine sehr eigenständige Optik sorgte.

Damit war der Interceptor eine Mischung aus Coupé und Shooting Brake und hat sich von allen seinen Mitbewerbern aus England deutlich abgehoben.

Heute wäre die Neuauflage vom Jensen Interceptor sicher auch ein Eyecatcher

Mit Hilfe der KI haben wir jetzt eine neue Version des alten Klassikers gestaltet, die zeigt, wie das rassige Coupé mit Sportwagen-Charakter heute aussehen könnte.

Die Linienführung von damals ist dabei durchaus zu erkennen, dennoch gibt es moderne Stilelemente wie LED-Leuchteinheiten. Auch der Innenraum zeigt klassische Elemente und hat seinen Stil bewahrt.

Vermutlich würde eine Neuauflage ähnlich viele Menschen ansprechen wie das Original, von dem nur knapp 6.000 Exemplare entstanden sind.