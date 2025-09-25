C stefan gruber bild generiert mit ki dall e ueber chatgpt openai 001vergrößern (Bildquelle: auto-motor.at/Stefan Gruber, Bild generiert mit KI â DALLÂ·E Ã¼ber ChatGPT (OpenAI))
C stefan gruber 005
C stefan gruber bild generiert mit ki dall e ueber chatgpt openai 002

Neue Visionen alter Autos: Jensen Interceptor

Der Jensen Interceptor war schon eine Rarität, als er noch gebaut wurde. Wie eine Neuauflage des Klassikers heute aussehen könnte, zeigen wir in unserer Serie „Neue Versionen alter Autos“.

auto-motor.at Redaktion
von

Zwischen 1966 und 1976 hat der britische Autohersteller Jensen den Interceptor gebaut. Die Kombination aus britischem Design und amerikanischer Technik sollte betuchte Kunden anlocken.

Sehr markant war nicht nur die lange Motorhaube, unter der je nach Ausführung Chrysler-Motoren mit 6,3 bis 7,2 Liter Hubraum beheimatet waren, sondern auch die Panoramaheckscheibe, die wie eine Glaskuppel am Heck für eine sehr eigenständige Optik sorgte.

C stefan gruber 005

Damit war der Interceptor eine Mischung aus Coupé und Shooting Brake und hat sich von allen seinen Mitbewerbern aus England deutlich abgehoben.

Heute wäre die Neuauflage vom Jensen Interceptor sicher auch ein Eyecatcher

Mit Hilfe der KI haben wir jetzt eine neue Version des alten Klassikers gestaltet, die zeigt, wie das rassige Coupé mit Sportwagen-Charakter heute aussehen könnte.

C stefan gruber bild generiert mit ki dall e ueber chatgpt openai 002

Die Linienführung von damals ist dabei durchaus zu erkennen, dennoch gibt es moderne Stilelemente wie LED-Leuchteinheiten. Auch der Innenraum zeigt klassische Elemente und hat seinen Stil bewahrt.

C stefan gruber bild generiert mit ki dall e ueber chatgpt openai 003

Vermutlich würde eine Neuauflage ähnlich viele Menschen ansprechen wie das Original, von dem nur knapp 6.000 Exemplare entstanden sind.

