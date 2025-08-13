Neue Visionen alter Autos: Nissan Sunny Touring

Die 80er-Jahre waren die Blütezeit der japanischen Autos in Europa, eines der Highlights und bei uns sehr beliebt war der Nissan Sunny Touring.

Der praktische Kombi mit Coupé-Charakter war vom Design her sehr spannend gestaltet und seiner Zeit weit voraus. Die Mischung aus Kombi, Coupé und Shooting Brake war für die damalige Zeit in dieser Klasse einmalig.

Nachdem bei Nissan die Kompaktklasse seit dem Pulsar nicht mehr existiert, haben wir in unserer neuen Serie mit Hilfe der KI den Nissan Sunny Touring zu neuem Leben verholfen.

Heckansicht vom Sunny Touring mit SUV-Charakter

Die potenzielle Neuauflage verbindet Stilelemente des Sunny B11 Touring mit der neuen Nissan Designlinie. Bei der Frontansicht sind wir der klassischen Variante treu geblieben.

Bei der Heckansicht haben wir jedoch etwas SUV-Einfluss mit hineingenommen, so wie es heute wohl üblich wäre. Beide Versionen zeigen sich sowohl modern, als auch klassisch.

Und auch der Innenraum ist wie bei der ursprünglichen Version sehr übersichtlich gestaltet, ohne auf moderne Technik zu verzichten. Cool wäre so ein neuer Sunny Touring aber auf jeden Fall.