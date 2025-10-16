Neue Visionen alter Autos: Plymouth Barracuda

Von 1970 bis 1974 wurde die dritte und letzte Generation des Plymouth Barracuda gebaut. Während die Vorgänger noch sehr an den Valiant erinnerten, war der 1970er komplett eigenständig.

Er zählte zu den bedeutendsten Muscle Cars der damaligen Zeit und zeige sich mit dem eleganten „Hüftschwung“ von einer sehr dynamischen Seite.

Auch die Hutze auf der Motorhaube und die Rundscheinwerfer waren ein prägendes Merkmal des Barracuda, der sowohl mit 6- als auch 8-Zylinder-Motoren erhältlich war.

Neuauflage wäre cool

Wie das sportliche Coupé heute aussehen könnte, zeigen wir in unserer Serie „Neue Visionen alter Autos“. Wir haben versucht, die klassischen Stilelemente in die heutige Zeit zu transferieren.

Auch der Innenraum zeigt sich im Stil der damaligen Zeit, kann aber dennoch mit einem Touchscreen aufwarten. Natürlich bleibt das mit Hilfe von KI erzeugte Auto eine Vision.

Die Muscle Car Ära wird ebenso wenig wieder aufleben wie die Marke Plymouth selbst.