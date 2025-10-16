C stefan gruber bild generiert mit ki dall e ueber chatgpt openai 001vergrößern (Bildquelle: auto-motor.at/Stefan Gruber, Bild generiert mit KI  DALL·E über ChatGPT (OpenAI))
C stefan gruber 005vergrößern (Bildquelle: auto-motor.at/Stefan Gruber)
C stefan gruber bild generiert mit ki dall e ueber chatgpt openai 002vergrößern (Bildquelle: auto-motor.at/Stefan Gruber, Bild generiert mit KI  DALL·E über ChatGPT (OpenAI))

Neue Visionen alter Autos: Plymouth Barracuda

Die dritte Generation des Plymouth Barracuda war eines der legendärsten Muscle Cars. Wie er heute aussehen könnte, zeigen wir im heuten Teil unserer Serie.

auto-motor.at Redaktion
Von 1970 bis 1974 wurde die dritte und letzte Generation des Plymouth Barracuda gebaut. Während die Vorgänger noch sehr an den Valiant erinnerten, war der 1970er komplett eigenständig.

Er zählte zu den bedeutendsten Muscle Cars der damaligen Zeit und zeige sich mit dem eleganten „Hüftschwung“ von einer sehr dynamischen Seite.

C stefan gruber 005vergrößern (Bildquelle: auto-motor.at/Stefan Gruber)

Auch die Hutze auf der Motorhaube und die Rundscheinwerfer waren ein prägendes Merkmal des Barracuda, der sowohl mit 6- als auch 8-Zylinder-Motoren erhältlich war.

Neuauflage wäre cool

Wie das sportliche Coupé heute aussehen könnte, zeigen wir in unserer Serie „Neue Visionen alter Autos“. Wir haben versucht, die klassischen Stilelemente in die heutige Zeit zu transferieren.

C stefan gruber bild generiert mit ki dall e ueber chatgpt openai 002vergrößern (Bildquelle: auto-motor.at/Stefan Gruber, Bild generiert mit KI  DALL·E über ChatGPT (OpenAI))

Auch der Innenraum zeigt sich im Stil der damaligen Zeit, kann aber dennoch mit einem Touchscreen aufwarten. Natürlich bleibt das mit Hilfe von KI erzeugte Auto eine Vision.

C stefan gruber bild generiert mit ki dall e ueber chatgpt openai 003vergrößern (Bildquelle: auto-motor.at/Stefan Gruber, Bild generiert mit KI  DALL·E über ChatGPT (OpenAI))

Die Muscle Car Ära wird ebenso wenig wieder aufleben wie die Marke Plymouth selbst.

