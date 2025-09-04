C stefan gruber bild generiert mit ki dall e ueber chatgpt openai 001vergrößern (Bildquelle: auto-motor.at/Stefan Gruber, Bild generiert mit KI â DALLÂ·E Ã¼ber ChatGPT (OpenAI))
C stefan gruber bild generiert mit ki dall e ueber chatgpt openai 002vergrößern (Bildquelle: auto-motor.at/Stefan Gruber, Bild generiert mit KI â DALLÂ·E Ã¼ber ChatGPT (OpenAI))

Neue Visionen alter Autos: Pontiac Firebird

Der Pontiac Firebird zählte über Jahrzehnte zu den begehrtesten Coupés aus den USA, im heutigen Teil unserer Serie zeigen wir mit Hilfe der KI, wie der Firebird heute aussehen könnte.

auto-motor.at Redaktion
von

Die Zeit sportlicher Coupés ist leider schon vorbei, dennoch ist diese Fahrzeuggattung bei Fans alter Autos nach wie vor sehr beliebt, eines der heißesten Modelle ist sicher der Pontiac Firebird gewesen.

Das Modell von 1973 hatten wir erst vor Kurzem in unserer Zeitreise vorgestellt, mit Hilfe der KI haben wir jetzt geschaut, wie eine Neuauflage des Klassikers aussehen könnte.

Der Mix aus klassischen Designmerkmalen und Aerodynamik und LED-Leuchteinheiten am Puls der Zeit würde wohl auch heute noch viele Fans der ehemals sportlichen GM-Marke ansprechen.

Die knackigen Proportionen und die Hutzen auf der Motorhaube lassen auch die neue Version wieder extrem bullig und sportlich wirken.

C stefan gruber bild generiert mit ki dall e ueber chatgpt openai 003vergrößern (Bildquelle: auto-motor.at/Stefan Gruber, Bild generiert mit KI â DALLÂ·E Ã¼ber ChatGPT (OpenAI))

Im Innenraum würde ein Mix aus runden LED-Tachoeinheiten und einem großen Touchscreen sich sicher gutmachen. Es wäre auch eine schöne Alternative zu den riesigen Bildschirmlandschaften anderer Fahrzeuge.

