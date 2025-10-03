Neue Visionen alter Autos: Talbot-Matra Rancho

Mit dem Talbot-Matra Rancho ist im Jahr 1977 ein spannendes Auto auf den Markt gekommen. Die Basis lieferte der Simca 1100 Pickup, vor allem die Frontpartie erinnerte mit den markanten Rundscheinwerfern stark an den Simca 1100.

Jedoch verfügte der Rancho trotz Frontantrieb über einen sehr ausgeprägten Offroad-Look mit grauer Verplankung rund um die Radhäuser und die Seitenlinie.

Er war damit ein Vorreiter der heutigen SUV-Ära und zeigte einen für die damalige Zeit sehr revolutionären Look, den heute so gut wie jeder Hersteller, der ein Fahrzeug im SUV-Look im Programm hat, nachahmt.

Die Linienführung war sehr markant

Sehr markant war auch die Dachlinie, die nach hinten hin höher wurde, um den Fondpassagieren eine leicht erhöhte Sitzposition zu ermöglichen, ohne die Kopffreiheit einzuschränken. Auch die großen Glasflächen waren damals nicht alltäglich.

Mit Hilfe der KI haben wir versucht, eine neue Variante des Klassikers zu gestalten, und zeigen, wie der Rancho heute aussehen könnte. In einer Zeit, wo das Straßenbild ohnedies von SUV geprägt wird, eine gar nicht so leichte Aufgabe.

Aber wir finden, dass der klassische Look des Rancho bei unserem Beispiel sehr gut in die neue Zeit transferiert worden ist und er sich von den anderen heutigen SUV noch immer abhebt.