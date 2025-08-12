Bentley Batur Cabriolet von Mulliner

In enger Zusammenarbeit mit dem Kunden hat Mulliner jetzt das erste Batur Cabriolet gebaut, das Design ist dabei ganz auf Sportlichkeit getrimmt.

Als echtes Unikat ist die Außenlackierung des Batur Cabriolets in Opalite gehalten, mit Akzenten in Beluga und Mandarin. Der markante Matrix-Kühlergrill des Batur ist in glänzendem Beluga mit Akzenten in Mandarinenorange ausgeführt.

Innenraum mit zwei Farbwelten im Bentley Batur Cabriolet

Das fahrerzentrierte Cockpit ist optisch vom Passagierbereich durch zwei kontrastierende Farbwelten getrennt: Beluga-Schwarz auf der Fahrerseite, Linen (Leinenweiß) auf der Beifahrerseite.

Das Lenkrad ist mit Beluga bezogen, die Innenflächen in Linen und mit mandarinfarbenen Kreuznähten versehen. Ein gefrästes Titandetail markiert die obere Mittelstellung.

Für viel Fahrspaß sorgt der legendäre W12-Motor mit 6,0-Liter Hubraum und einer Leistung von 740 PS. Genaueres zu den Fahrleistungen und einen Preis hat Bentley nicht verraten.