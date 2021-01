Novitec bietet Tuning für den Ferrari F8 Tributo an

Der Ferrari F8 Tributo ist schon im Serientrimm ein Auto, das viel Fahrspaß garantiert. Jene, die dennoch nicht genug Pferde unter der Haube haben, können jetzt bei Novitec den F8 Tributo tunen lassen.

Die Tuning-Spezialisten bieten verschiedene Leistungsstufen an, in der Top-Version kommt der Ferrari F8 Tributo auf eine Leistung von 802 PS (590 kW).

Der 3,9 Liter-8-Zylinder-Biturbo kann den Boliden damit in nur 2,6 Sekunden von 0 auf 100 km/h befördern, die Höchstgeschwindigkeit liegt bei über 340 km/h.

Neben der Leistungssteigerung bietet Novitec auch optische Änderungen an, so gibt es etwa spezielle Hightech-Schmiederäder oder aerodynamisch optimierte Komponenten in Sicht-Carbon.

Die Novitec Sportfedern und ein Interieur, welches ganz auf den Geschmack der Kunden abgestimmt wird, runden die Änderungen ab.