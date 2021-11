Ford auf der SEMA 2021

Das jährliche Highlight für Tuning-Fans ist sicher die SEMA in Las Vegas. Dieses Jahr hat Ford vor allem mit dem neuen Bronco gezeigt, wie sehr man den urigen Offroader individualisieren kann.

Verschiedene Versionen von Bronco und Bronco Sport waren zu bewundern. Die Bandbreite an Möglichkeiten ist dabei sehr groß. Immerhin kann man den Bronco schon serienmäßig in vielen Versionen ordern.

Auf der SEMA zeigen Ford und seine Tuning-Partner unter anderem einen Bronco mit Raupenantrieb statt Rädern, eine Pickup-Version und auch einen offenen Bronco, der für den Offroad-Einsatz optimiert ist.

Schon ab Werk kann man den Bronco stark individualisieren, durch die Tuning-Anbieter sind den Möglichkeiten dann erst recht keine Grenzen mehr gesetzt. Für Fans der Marke Ford und des Bronco sicher ein Highlight.

Neben dem Bronco hat Ford aber auch seine anderen Modelle in ganz auffälligen Varianten gezeigt. Das meistverkaufte Auto der USA, der Ford F-150, ist gleich in verschiedenen Versionen zu sehen gewesen. Aber auch der F-250 und der F-450 haben gezeigt, was man alles aus einem Pickup machen kann.

Die kleineren Brüder des F-150 waren aber ebenso in verschiedenen Varianten zu sehen. Der Ranger ist dabei vor allem auf seine Offroad-Fähigkeiten getrimmt worden, der Maverick hat hingegen auch gezeigt, dass ein Pickup zu einem Lowrider oder einem Krankenwagen umfunktioniert werden kann.

Mit dem Mustang und dem rein elektrischen Mustang Mach-E hat Ford die Tuning-Highlights auf der SEMA komplettiert. Beide Versionen sind in verschiedenen Varianten ausgestellt worden.

