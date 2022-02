Auch die AMG-Version der Mercedes G-Klasse ist für manche Menschen noch nicht auffällig und exklusiv genug. Brabus bietet jetzt mit dem Brabus 800 Adventure XLP Superblack die ultimative Offroad-Pickup-Version der G-Klasse an.

Im Vergleich zum Serienfahrzeug ist die Brabus-Version mit 5,31 Metern Länge um 68,9 Zentimeter länger. Auch der Radstand wurde um 50 Zentimeter verlängert. Durch spezielle Portalachsen konnte auch die Bodenfreit auf 49 Zentimeter erhöht werden.

Optisch besticht der Pickup natürlich mit einem noch sportlicheren Design, viele zusätzliche Anbauteile verleihen dem Brabus-Fahrzeug außerdem einen noch bulligeren Auftritt.

In der Superblack-Edition ist zudem alles in Schwarz gehalten, auch der noble Innenraum. Dieser glänzt mit feinstem Leder und mit Dekorelementen in Carbon.

Mit Unterfahrschutz und spezieller Offroad-Abstimmung soll der Pickup auch für den harten Offroad-Einsatz bestens gerüstet sein. Angetrieben wird er vom bewährten 8-Zylinder-Biturbo, der nach der Leistungskur bei Brabus auf 800 PS (588 kW) kommt.

Für den Sprint von 0 auf 100 km/h vergehen nur 4,8 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit ist aus Sicherheitsgründen aber auf 210 km/h limitiert. In Deutschland kommt der Brabus 800 Adventure XLP Superblack auf einen Preis von 725.900,- Euro.

In Österreich müsste man durch die extrem hohe Besteuerung mit rund einer Million Euro Kaufpreis rechnen.