Für jene, denen der praktische Nutzwert einer Mercedes G-Klasse noch immer zu gering ist, bietet Brabus jetzt die ideale Lösung: den Brabus 800 Adventure XLP.

Die Pickup-Version des Mercedes-AMG G63 kann sich nach der Power-Kur bei Brabus über 800 PS (588 kW) und ein maximales Drehmoment von 1.000 Nm freuen.

Damit schafft der bullige Pickup den Sprint von 0 auf 100 km/h in nur 4,8 Sekunden und ist bis zu 210 km/h schnell - danach beendet die Elektronik den weiteren Vorwärtsdrang.

Für eine besonders gute Geländefähigkeit sorgt das speziell konstruierte Brabus Spezialfahrwerk mit Portalachsen. Die Bodenfreiheit liegt bei 49 Zentimetern.

Zum Start wird es den Brabus 800 Adventure XLP als First Edition in Deutschland zum Preis ab 685.000,- Euro geben, in Österreich muss man durch die höhere Steuer also mit rund 875.000,- Euro Kaufpreis rechnen.