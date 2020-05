Mercedes V-Klasse von Schawe Car Design

Die V-Klasse zählt bei den Großraumvans schon im Serientrimm zu den luxuriöseren Vertretern ihrer Klasse. Schawe Car Design verwandelt den Van jetzt aber in eine rollende Business Lounge.

Der Fond des V 250 d 4Matic in Langversion wird dabei so luxuriös ausgestattet, dass man meint, in einem Business Jet der absoluten Luxusklasse zu sitzen.

Vier beheizbare Ledersessel, viel Alcantara, eine Bar und farblich wechselnde LED-Ambiente-Beleuchtung prägen den Luxus-Innenraum des Vans.

Ausklappbare Tische und eine Kommunikationsausstattung, die auch ein Business-Meeting zulässt, können ebenso geordert werden wie eine Trennwand und Monitore für TV-Streaming oder Präsentationen.

Eine Zusatzbatterie sorgt dafür, dass der zusätzliche Energiebedarf ohne Probleme gedeckt werden kann. Einen Preis hat man nicht verraten, jedes Exemplar wird auf speziellen Kundenwunsch gefertigt und ist daher unterschiedlich teuer.