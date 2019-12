Tuning für den Rolls Royce Phantom

SPOFEC veredelt das englische Luxusauto mit großer Liebe zum Detail und verleiht ihm mit individuellen Komponenten auch noch einen Touch mehr Sportlichkeit. Maßgeschneiderte Karosserieteile aus Carbon machen den Phantom zusammen mit speziellen 24 Zoll Leichtmetallrädern, die in Kooperation mit dem amerikanischen Hightech-Produzenten Vossen entwickelt wurden, noch aufregender. Die SPOFEC Räder bieten genauso ein Plus an Fahrdynamik wie das tiefergelegte Fahrwerk. Einen deutlichen Zugewinn an Dynamik liefert das kraftvolle SPOFEC Motortuning auf 685 PS (504 kW) und 1010 Nm maximales Drehmoment.

Das deutsche Unternehmen SPOFEC ist ein Geschäftsbereich der NOVITEC Group und beschäftigt sich ausschließlich mit der Personalisierung der aktuellen Rolls-Royce Fahrzeuge aus Goodwood.