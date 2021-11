Stellantis auf der SEMA 2021

Auf der SEMA zeigen die Hersteller immer, wie extrem sich ihre Fahrzeuge verwandeln lassen, in diesem Jahr hat der Stellantis-Konzern gleich mit einer Fülle an Neuheiten für Aufsehen gesorgt.

Der Jeep Wrangler 4xe Concept zeigt sich zum Beispiel ganz auf den Offroad-Einsatz getrimmt. Spezielle BFGoodrich-Reifen und zusätzliche LED-Scheinwerfer sollen den Offroader auch bei Nacht in extremem Gelände gut voran bringen.

Open-Air-Feeling gibt es zusätzlich durch den Entfall von Dach und herkömmlichen Türen. Statt der Türen kommen Stahlrohrkonstruktionen zum Einsatz, die auch geöffnet werden können.

Überrollbügel sorgen zudem für perfekten Schutz der Passagiere im Falle eines Überschlags im Gelände. Die Chance auf eine Serienfertigung ist aber wohl ausgeschlossen, ebenso beim Jeep Wrangler Overlook Concept.

Wrangler für sieben Personen

Mit diesem Modell möchte Jeep zeigen, wie ein siebensitziger Wrangler mit Panoramadach aussehen könnte. Ab den hinteren Sitzen gibt es eine Dacherhöhung, die an frühere Greyhound-Busse erinnert. Diese bietet kleine Fenster, damit die Passagiere in der dritten Reihe eine bessere Übersicht haben.

Ein bisschen erinnert der Jeep Wrangler Overlook Concept aber auch an den Talbot Rancho, dessen Heck Ende der 70er-Jahre ähnlich gestaltet war und so auch für die hinteren Passagiere einen perfekten Durchblick ermöglichen sollte.

Mehr auf Luxus als auf Abenteuer getrimmt zeigt sich der neue Jeep Grand Cherokee L Breckenridge Concept . Der nach einem luxuriösen Ski-Resort in Colorado benannte Jeep hat am Dach auch eine große Box für Wintersportgeräte wie Ski oder Snowboard.

Der luxuriöse Look des großen SUV wird dabei durch eine Zweiton-Lackierung in matten Tönen weiter gestärkt. Im Innenraum zeigen sich die Sitze und die Dekroeinlagen ebenfalls von einer sehr noblen Seite. Helltürkise Sitzbezüge mit Rautensteppung und bronzefarbige Dekoreinlagen verleihen dem Fahrzeug einen sehr exklusiven Look.

Blick in die Vergangenheit

In die Vergangenheit blickt man mit dem Kaiser Jeep M725 Concept , der im Stil des 1967er Militär-Ambulanz-Fahrzeug von Kaiser Jeep gehalten ist. Die Optik entspricht sowohl im Innenraum als auch beim Außendesign dem 1967er-Modell, unter der Haube ist aber ein neuer Hemi-V8 zu finden.

Statt für den Transport von Verwundeten dient die Neuauflage des klassischen Jeeps heute als Hospitality für Messen, wo das Concept Car sicher künftig öfters zu sehen sein wird.

Mit der Pickup-Marke Ram ist der Stellantis-Konzern gleich mit zwei Modellen zur SEMA gereist. Der Ram 1500 TRX RexRunner Concept ist dabei ganz auf Sportlichkeit getrimmt.

Ein 6,2 Liter-Hemi-V8 mit 702 PS soll für jede Menge Fahrspaß sorgen. Der Pickup soll so auch bei Rennen eine gute Figur machen. Ram möchte mit dem Fahrzeug zeigen, dass auch große Pickups nicht unsportlich sein müssen.

Natürlich hat man auch Fahrwerk und Federung der Leistung angepasst, und so soll der Ram 1500 TRX RexRunner auch auf der Rennstrecke eine gute Figur machen.

Für jedes Abenteuer gerüstet

Das zweite Modell von Ram ist der Ram 1500 Outdoorsman Concept , der zeigen soll, wie vielfältig man seinen Pickup einsetzten kann. Er ist ganz für den harten Geländeeinsatz optimiert worden und bietet jede Menge Verstaumöglichkeiten für Sportgeräte und für die Übernachtung im Freien.

Auf der Ladefläche findet ein Mountainbike Platz, auf der Dachreling ein Kanu. Der Innenraum zeigt sich sehr funktionell und mit Sitzen mit “Outdoorsman”-Logo.

Auch Dodge ist mit zwei ganz unterschiedlichen Fahrzeugen auf der SEMA 2021 in Las Vegas vertreten. Der Dodge Challenger Holy Guacamole concept zeigt sich so verrückt wie der Name schon klingt.

Dodge hat die Widebody-Version des Challengers mit einem Farbton lackiert, der sehr deutlich an Guacamole erinnert. Ein komplettes Kontrastprogramm zeigt der Innenraum.

Die bequemen Sportsitze sind ebenso wie die Türverkleidungen mit einem grün/gelben Karomuster versehen, hinzu kommen Dekorelemente im Holz-Look der 60er-Jahre.

Das zweite Dodge-Modell ist auch das einzige Auto, welches zumindest in einer limitierten Edition erhältlich ist: Der Dodge Durangeo Mopar ´22 . Mit diesem Modell möchte Dodge den im Jahr 2022 stattfindenden 85 Geburtstag von Mopar feiern.

Der schwarz lackierte Durango bekommt dazu einen Mopar-blauen Farbstreifen und auch ein spezielles Interieur mit Mopar-Logo auf den Rückenlehnen der Vordersitze.

Insgesamt soll es nur 250 Exemplare des speziellen Durango geben, es werden nächstes Jahr aber vermutlich noch andere Mopar-Editionen folgen.