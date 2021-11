Toyota auf der SEMA 2021

Die SEMA in Las Vegas hat auch Toyota als ideale Plattform für die Vermarktung von Zubehör erkannt. Neben serienmäßig erhältlichen Tuning-Teilen der hauseigenen Tuningschmiede TRD hat man auch einige Concept Cars in die Glitzermetropole in der Wüste Nevadas gebracht.

Ein Highlight war dabei sicher der im Retro-Look gehaltene “Tacozilla”-Camper auf Basis des Toyota Tacoma. Der Wohnmobil-Anbau auf der Ladefläche und über dem Dach ist, sowohl was das Design als auch die Lackierung betrifft, ganz im Retro-Stil ausgeführt worden.

Im Innenraum gibt es aber modernste Technik, und zwei Personen sollen mit dem Tacozilla auf Abenteuerreise gehen können. Um das Mehrgewicht auszugleichen, hat man natürlich von Fahrwerk bis Chassis alles entsprechend angepasst.

Noch mehr für den Offroad-Einsatz ausgerüstet zeigt sich aber der neue Toyota Tundra als TRD Desert Chase. Der bullige Full-Size-Pickup ist mit Offroad-Reifen ausgerüstet und hat zusätzliche LED-Scheinwerfer für eine perfekte Ausleuchtung des Geländes an Bord.

Toyota hat dafür die TRD-Version des neuen Tundra nochmals extremer gestaltet und so für Wüstenrennen optimiert. Mehr für das Abenteuer als für den Renneinsatz getrimmt zeigt sich der Tacoma Overlanding Concept.

Meister für das Gelände

Auch hier sind Offroad-Reifen angebracht, und das Fahrzeug verfügt auch über einen Schnorchel, um tiefere Wasserdurchfahrten perfekt meistern zu können.

Auf der Ladefläche ist Platz für Sportzubehör, und so kann mit dem speziellen Tacoma das Abenteuer abseits befestigter Straßen schnell beginnen. Eine Serienfertigung wird es aber auch hier nicht geben.

Neben den Offroad-Fahrzeugen hat Toyota aber auch zwei spezielle Versionen des GR Supra vorgestellt. Mit dem GR Supra Heritage Edition zeigen die Japaner eine aufgemotzte Version des Supra mit über 500 PS Leistung.

Als zweite aufregende Version hat Toyota mit dem GR Supra Sport Top eine Hardtop-Version seines Sportcoupés vorgestellt. Früher war das auch “T-Top” genannte Verdeck bei vielen Sportautos serienmäßig an Bord, in den letzten Jahren ist es aber immer mehr von der Bildfläche verschwunden.

Auch wenn der GR Supra Sport Top nur zeigen soll was möglich ist, wäre diese Version auch in Serie ein Highlight für Toyota-Fans.

Weitere Infos zu Toyota unter www.toyota.at