C alfa romeo 001vergrößern (Bildquelle: Alfa Romeo)
C alfa romeo 002vergrößern (Bildquelle: Alfa Romeo)
C alfa romeo 003vergrößern (Bildquelle: Alfa Romeo)

Alfa Romeo

Facelift für den Alfa Romeo Tonale

Für das nächste Modelljahr hat Alfa Romeo dem Tonale ein kleines Update spendiert, er zeigt sich optisch aufgefrischt und technisch verfeinert.

auto-motor.at Redaktion
von

Wie schnell die Zeit vergeht merkt man, wenn gefühlt gerade erst präsentierte Autos schon ihr erstes Facelift erhalten, nach drei Jahren ist es jetzt beim Alfa Romeo Tonale so weit.

Die optischen Änderungen halten sich aber im Rahmen, zu erkennen ist er vor allem an der neu gestalteten Frontpartie, die jetzt noch bulliger wirkt. Zudem gibt es die neuen Karosseriefarben „Rosso Brera“, Verde Monza“ und „Ocra Amalfi“.

C alfa romeo 002vergrößern (Bildquelle: Alfa Romeo)

Im Innenraum sorgen neue Bezugsstoffe und eine überarbeitete Konsole zwischen Fahrer und Beifahrer für einen frischen Look, geblieben sind der 12,3″-Digitaltacho und der 10,25″-Touchscreen.

Motoren haben auch ein Update erhalten

Zum Start wird der überarbeitete Tonale mit zwei Motoren zur Wahl stehen. Der Tonale Ibrida mit Mild-Hybrid-Technik verfügt nun über eine Systemleistung von 175 PS (129 kW) und ist damit um 15 PS stärker als bisher. Er verfügt über ein 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe, welches die Vorderräder antreibt.

C alfa romeo 003vergrößern (Bildquelle: Alfa Romeo)

Der Tonale Ibrida Plug-in Q4 ist mit einer Systemleistung von 270 PS (199 kW) um 10 PS schwächer als bisher, soll aber dafür noch effizienter sein. Er verfügt über ein 6-Gang-Automatikgetriebe und einen elektrischen Allradantrieb.

C alfa romeo 004vergrößern (Bildquelle: Alfa Romeo)

Anfang 2026 soll auch wieder der Tonale Diesel mit dem bewährten 130 PS (96 kW) starken Dieselmotor verfügbar sein, er verfügt serienmäßig über ein 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe.

