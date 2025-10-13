Aston Martin präsentiert DB12 S

Aston Martin präsentiert den neuen DB12 S, das leistungsstärkste Modell der Baureihe und neues Spitzenmodell der Super Tourer Familie.

Der DB12 S nutzt den bekannten 4,0 Liter-V8 mit zwei Turboladern, der nun 700 PS bei 6.000 Umdrehungen und 800 Newtonmeter Drehmoment zwischen 2.750 und 6.000 Touren liefert.

Damit beschleunigt das Coupé in 3,5 Sekunden von null auf hundert Kilometer pro Stunde und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 325 Kilometern pro Stunde. Die Kraftübertragung erfolgt über ein achtstufiges Automatikgetriebe an die Hinterräder.

Ganz auf Fahrspaß getrimmter Aston Martin

Ein neu abgestimmtes Abgassystem mit vier Endrohren sorgt für intensiveren Klang, optional verstärkt ein Titan-System den Sound und spart zusätzlich Gewicht.

Das überarbeitete Fahrwerk mit neuen Bilstein DTX Dämpfern, steiferem Stabilisator hinten und modifizierter Achsgeometrie verbessert Präzision und Fahrgefühl. Eine neu kalibrierte Lenkung und ein optimiertes elektronisches Hinterachsdifferential steigern die Agilität weiter.

Serienmäßig erhält der DB12 S Carbon Keramik-Bremsen mit 410 Millimeter Scheiben vorn und 360 Millimeter hinten.

Diese sparen 27 Kilogramm ungefederte Masse und bieten hohe Bremsleistung auch bei starker Beanspruchung. Das elektronische Stabilitätssystem und das Corner Braking Control System verteilen die Bremskraft intelligent und erhöhen die Stabilität beim Einlenken.

Optisch erkennt man den DB12 S an neuem Frontsplitter, Lufteinlässen auf der Motorhaube, einem feststehenden Heckspoiler und neuem Diffusor.

Innen zeigen rote Akzente, exklusive Leder- und Alcantara-Oberflächen sowie ein überarbeitetes Cockpit mit Drive Mode Regler den sportlichen Anspruch. Der DB12 S ist als Coupé und Cabriolet Volante bestellbar, die Auslieferung beginnt Anfang 2026.