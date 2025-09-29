Aston Martin Sondermodelle zum Jubiläum

Aston Martin zelebriert sechs Jahrzehnte Volante mit zwei streng limitierten 60th Anniversary Editions. Beide Modelle tragen die Handschrift von Q by Aston Martin, dem hauseigenen Personalisierungsservice, der mit seltenen Materialien und kunstvoller Verarbeitung höchste Exklusivität schafft.

Der Vanquish Volante steht an der Spitze der offenen Modellpalette und wird vom 5,2 Liter V12 Biturbo angetrieben. Mit 835 PS, 1000 Nm Drehmoment, 344 km/h Höchstgeschwindigkeit und 0 auf 96 km/h in 3,4 Sekunden ist er das stärkste und schnellste Cabrio von Aston Martin aller Zeiten. Für kompromisslose Dynamik und pure Präsenz gebaut, ist er ein Statement für Leistung und Exklusivität.

Der DB12 Volante verbindet als 2+2 Grand Tourer Luxus mit Vielseitigkeit. Sein 4,0 Liter V8 Biturbo liefert 680 PS und 800 Nm, erreicht 325 km/h und beschleunigt in 3,6 Sekunden auf 96 km/h. Er bietet ein Gleichgewicht aus Dynamik, Komfort und Alltagstauglichkeit.

Spezielle Note für beide Aston Martin-Sondermodelle

Beide Editionen tragen Q Pentland Green Lack, ein Westminster Green Stoffverdeck sowie bronzefarbene Details an Grill, Strakes und 21 Zoll Rädern. Der Innenraum setzt auf eine exklusive Dreifarb-Kombination aus Leder, Dark Walnut Furnieren und bronzenen Akzenten.

Streng auf 60 Exemplare pro Modell limitiert, beginnen die Auslieferungen im vierten Quartal 2025. Diese Jubiläumseditionen sind ein Bekenntnis zu Seltenheit, Leistung und Handwerkskunst.