In einer komplexen Welt setzt Audi zukünftig kompromisslos auf Klarheit, die neue Designphilosophie ist ein fundamentaler Teil der Neuaufstellung der Marke.

Das neue Design soll die Identität von Audi zeigen, aber die radikale Einfachheit in den Mittelpunkt stellen. Die Linienführung ist sehr klar, ein prägendes Element ist der sogenannte vertical frame, eine vom Rennwagen Auto Union Typ C inspirierte Gestaltung des Kühlergrills.

Neuer Cockpit-Look im Audi Concept C

Auch der Innenraum zeigt sich mit klaren und einfachen Linien, Audi dürfte hier wieder den Weg der mit Displays zugepflasterten Cockpit-Einheit verlassen.

Wie schon vor vielen Jahren setzt Audi beim Concept C wieder auf ein ausfahrbares Display auf der Mittelkonsole, dieses soll mit 10,4″ wieder deutlich kompakter sein als in den aktuellen Modellen.

Nachdem Audi seine Modellpalette erst in den letzten 24 Monaten grundlegend erneuert hat, wird man auf das erste Modell mit der neuen Designphilosophie aber wohl noch etwas warten müssen.