Der neue Audi Q3 Sportback

Mit der Neuauflage des Audi Q3 rückt der Hersteller das Design noch stärker in den Mittelpunkt. Besonders der jetzt präsentierte Q3 Sportback fällt auf.

Seine Dachlinie setzt deutlich tiefer an und verleiht dem Wagen eine gestreckte Silhouette, die an ein Coupé erinnert.

Neue Features im Cockpit des Audi Q3 Sportback

Im Innenraum wurde die Mittelkonsole überarbeitet. Eine neue Bedieneinheit mit zwei Lenkstockhebeln übernimmt die Gangwahl sowie die Steuerung von Licht und Scheibenwischern.

Das Kofferraumvolumen bleibt großzügig: 488 Liter stehen zur Verfügung, bei umgeklappter Rückbank wächst der Stauraum auf über 1.300 Liter.

Die Motorenpalette reicht vom 1,5 Liter-Benziner mit Mild Hybrid-Technik über einen 2,0 Liter-Diesel bis hin zu Plug-in-Hybrid-Modellen. Letztere verfügen über eine Batterie mit 25,7 Kilowattstunden Bruttokapazität und schaffen laut WLTP eine Reichweite von bis zu 119 Kilometern. Die Markteinführung des neuen Audi Q3 Sportback ist für November vorgesehen, der Basispreis liegt bei 48.513,- Euro.