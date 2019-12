Audi RS 5 im neuen Modelljahr

Für den Modelljahrgang 2020 hat Audi seine sportlichste Version der A5-Baureihe optisch etwas aufgefrischt und technisch leicht adaptiert. Zu erkennen ist der neue Jahrgang vor allem an einem geänderten Singleframe-Grill und dem neu gezeichneten Diffusoreinsatz am Heck. Im Innenraum hat der RS 5 das neue Bedienkonzept mit dem MMI Touchscreen-Display mit 10,1 Zoll Diagonale bekommen. Optional gibt es auch das Audi virtual cockpit plus mit 12,3 Zoll großem Digitaltacho.

Der Antrieb bleibt unverändert, auch im neuen Jahrgang sorgt ein 2,9 Liter-TFSI V6 Biturbo mit 450 PS (331 kW) für viel Fahrspaß. In nur 3,9 Sekunden beschleunigt man von 0 auf 100 km/h, die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 280 km/h, wenn man möchte.