Facelift für die BMW 3er-Reihe

Die BMW 3er-Reihe bekommt ab dem Sommer einen neuen Look und wird technisch aufgewertet. Zu erkennen ist die Mittelklasse-Baureihe der Bayern an Änderungen an Front- und Heckschürze.

In Kombination mit schmäleren Voll-LED-Scheinwerfern wirken Limousine und Touring so noch dynamischer als bisher. Noch auffälliger sind aber die Änderungen im Innenraum.

Ab dem Facelift hält das BMW Curved Display Einzug. Die Kombination aus 12,3″-Digitaltacho und 14,9″-Touchscreen kennt man schon aus dem i4 oder dem iX. Auch ein neu gestalteter Gangwahlschalter ist an Bord.

Werbung

Serienmäßig verfügen jetzt alle Modelle über die 8-Gang-Automatik, eine 3-Zonen-Klimaautomatik, eine Einparkhilfe vorne und hinten und ein Navigationssystem.

Das Leistungsspektrum der Motoren reicht von 150 PS (110 kW) bis 374 PS (275 kW). Natürlich gibt es auch weiterhin den xDrive-Allradantrieb für viele Motorvarianten. Preislich startet die Limousine bei 46.750,- Euro, der 3er Touring ist ab 48.950,- Euro erhältlich.