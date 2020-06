Das neue BMW 4er Coupé

Nach der 3er-Reihe ist jetzt die neue Generation der 4er-Reihe dran, den Anfang macht das Coupé. Optisch hat sich im Vergleich zum vor einem Jahr gezeigten Concept Car nicht mehr viel verändert.

Die für BMW typische BMW-Niere ist jetzt endgültig einem Biber-Überbiss gewichen, der sich von der Motorhaube bis zum unteren Teil der Frontschürze erstreckt. Dazwischen findet die Nummerntafel ihren Platz. Serienmäßig sind jetzt Voll-LED-Scheinwerfer auf Bord, auf Wunsch gibt es auch adaptive LED-Scheinwerfer mit Laserlicht.

Deutlich harmonischer zeigt sich das Heck, mit den aus dem 8er Coupé bekannten fließenden Linien, die dem Coupé einen sportlichen Touch verleihen.

Im Vergleich zum Vorgänger ist das neue 4er Coupé wieder etwas gewachsen und mit 476,8 cm um 128 mm größer als bisher, in der Breite hat das Coupé um 27 mm auf 185,2 cm zugelegt. Das Kofferraumvolumen ist dennoch von 445 auf 440 Liter geschrumpft.

Das Cockpit ist aus der 3er-Reihe bekannt und bietet natürlich allerlei vernetzte Services, wie BMW Maps, BMW Intelligent Personal Assist und eine Smartphone-Integration.

Bei der Motorisierung kann man beim Coupé zwischen dem 420i mit 184 PS (135 kW), dem 430i mit 258 PS (190 kW), dem M440i xDrive mit 374 PS (275 kW), dem 420d bzw. 420d xDrive mit 190 PS (140 kW), dem 430d xDrive mit 286 PS (210 kW) und dem M440d xDrive mit 340 PS (250 kW) wählen. Die 6-Zylinder-Benziner und alle Dieselmotoren verfügen auch über ein Mild-Hybrid-System mit 48-Volt-Technik.

Das stärkste Modell sprintet in 4,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h, der Basis-Benziner erledigt die gleiche Aufgabe in 7,5 Sekunden und benötigt damit am längsten.

Natürlich sind auch alle Sicherheitsfeatures, die man schon aus der neuen 3er-Reihe kennt, verfügbar, wie etwa ein adaptiver Tempomat mit Stauassistent oder auch ein Parking Assistent.

Der Marktstart ist für Oktober 2020 geplant, Preise hat BMW noch keine verraten.