Facelift für die BMW 8er-Reihe

Auch wenn die BMW 8er-Reihe noch frisch wie am ersten Tag wirkt, hat man ihr jetzt eine kleine Auffrischung spendiert. Alle Modelle verfügen jetzt serienmäßig über das M Sportpaket.

Somit sind aerodynamisch optimierte und in Wagenfarbe lackierte Karosseriemerkmale an Front- und Heckschürze zu finden. Ein neues Layout der Lufteinlässe an der Frontschürze und ein geänderter Diffusor-Einsatz am Heck sorgen zusätzlich für einen neuen Look.

Eine beleuchtete Einfassung der BMW-Niere und neue Außenfarben runden die Änderungen weiter ab. Im Innenraum gibt es ebenfalls die M-spezifischen Merkmale, wie etwa ein M Sportlederlenkrad, die M Pedalerie oder den M Dachhimmel.

Alle Versionen verfügen zudem jetzt über ein von 10,25″ auf 12,3″ vergrößertes Control Display auf der Mittelkonsole. Auch die Möglichkeit des automatisierten Fahrens und Parkens ist serienmäßig an Bord von 8er Coupé, 8er Gran Coupé und 8er Cabrio.

Bei der Motorisierung kann man zwischen dem M850i xDrive mit 530 PS (390 kW) starkem V8-Motor, dem 840i bzw. 840i xDrive mit 333 PS (245 kW) starkem 3,0-Liter-Reihen-6-Zylinder oder dem 840d xDrive mit 340 PS (250 kW) starkem Diesel wählen.

Hinzu kommt natürlich wieder die M8 Competition-Version mit 625 PS (460 kW) starkem V8-Motor mit M TwinPower Turbo-Technologie. Damit sprinten das 8er Coupé und 8er Gran Coupé in nur 3,2 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Das 8er Cabrio benötigt mit 3,3 Sekunden nur unwesentlich länger.

Preise und einen genauen Starttermin hat BMW noch nicht genannt, man kann davon ausgehen, dass der Start im Frühling/Sommer 2022 erfolgen wird.