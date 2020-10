Sondermodell: BMW X2 M Mesh Edition

Der BMW X2 ist die sportlichere Alternative zum X1, zumindest was die Optik betrifft. Noch deutlicher auf Sportlichkeit getrimmt wird die neue Sonderedition X2 M Mesh Edition.

Auf Basis des X2 Modell M Sport X verleiht man in der Sonderedition dem X2 einen noch sportlicheren Touch. Stoßfängerverkleidungen und Seitenschweller sind dabei in der neuen Signaturfarbe “Frozen Black-Brown” gehalten.

Ergänzt wird die Optik noch durch auffällige Folierungen in Orange auf der Motorhaube, seitlich am Stoßfänger und den Türen. Auch die Felgen haben orangefarbige Dekorelemente.

Im Innenraum gibt es bequeme Sportsitze in der Leder-Alcantara-Kombination in Mocca-Braun gehalten. Ziernähte in Orange sind zudem an Sitzen, Türen und Armaturenlandschaft zu finden.

Erhältlich ist die Sonderedition mit drei Dieselmotoren, zwei Benzinern und als Plug-in-Hybrid. Die Leistung beim Diesel reicht von 150 PS (110 kW) bis 231 PS (170 kW), die Benziner sind mit 136 PS (100 kW) oder 178 PS (131 kW) erhältlich. Preis hat BMW noch keinen verraten.