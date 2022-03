BMW X5 Langversion für China

Der BMW X5 wird in Zukunft nicht nur im US-Werk in Spartanburg vom Band laufen, sondern auch im BMW Brilliance Automotive Ltd. Werk in Shenyang in China.

Speziell für China hat man dabei auch eine Langversion entwickelt, die um 130 mm mehr Radstand verfügt. Damit sollen vor allem die Passagiere in der zweiten Reihe noch mehr Platz genießen können.

Auch wenn die Durchschnittsgröße der Chinesen geringer als die der Europäer oder Amerikaner ist, so sind gerade in China Langversionen in allen Fahrzeugkategorien sehr gefragt.

Bei der Motorisierung werden die Chinesen den langen X5 nur als X5 xDrive 30Li oder X5 xDrive 40Li wählen können. Beide Modelle verfügen serienmäßig über eine 8-Gang-Automatik und den xDrive Allradantrieb.

Der längere Radstand wird die Offroad-Fähigkeiten wohl etwas einschränken, ins Gelände werden die meisten Chinesen mit dem X5 aber ohnedies nicht fahren wollen.