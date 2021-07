Limitierte Editionen von BMW X5, X6 und X7

Die großen BMW SUV-Baureihen X5, X6 und X7 sind ab sofort auch in limitierten Sondereditionen erhältlich. Der X5 und X6 kommen als Edition Black Vermilion auf den Markt, der X7 in Frozen Black Metallic .

Beim X5 und X6 Black Vermilion steht das farbliche Wechselspiel zwischen Schwarz und Rot im Mittelpunkt der Änderungen. Vor allem der schwarze Kühlergrill mit roten Streben sticht beim X5 ins Auge.

Der X6 kann mit der beleuchteten Niere “Iconic Glow” aufwarten und hebt sich so ebenfalls ab. Spezielle Alufelgen in 22″ und die M Hochglanz Shadow Line runden die Änderungen von X5 und X6 in der Edition ab.

Auch der Innenraum bietet einen Mix aus dunklen Tönen und roten Zierelementen. Zudem gibt es am iDrive-Controller, Automatik-Wählhebel und dem Start-Stopp-Knopf die Glasapplikationen “Crafted Clarity”.

Der X7 Edition in Frozen Black Metallic verzichtet auf Details in roter Kontrastfarbe und zeigt sich durchgängig ganz in Schwarz. In Deutschland starten die Modelle zwischen 93.200,- und 108.700,- Euro, womit in Österreich auf jeden Fall weit über 100.000,- Euro fällig sein werden.