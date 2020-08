BMW X7 Edition Dark Shadow

Das SUV-Flaggschiff von BMW ist der X7 . Mit dem X7 Edition Dark Shadow haben die Bayern jetzt eine ganz besondere Version vorgestellt.

BMW möchte damit zeigen, was bei BMW Individual alles möglich ist. Die Edition bietet ein Exterieur mit der Individual Hochglanz Shadow Line in erweitertem Umfang.

So sind Felgen, Fensterrahmen, die BMW-Niere und andere Dekoreinlagen in Schwarz gehalten. Außerdem gibt es das Sondermodell erstmals auch in der Frozen Arctic Grey-Lackierung . Diese Lackierung ist erstmals auf einem SUV der Marke zu sehen.

Der Innenraum ist ebenfalls nochmals luxuriöser ausgestattet. Neben dem M Lederlenkrad gibt es auch Sitze in Volllederausstattung “Merino”. Die Farben Schwarz und Nachtblau dominieren dabei den Innenraum.

Einen Preis hat BMW leider nicht verraten, der X7 Edition Dark Shadow ist aber auf nur 500 Exemplare limitiert und wird ab August im US-Werk Spartanburg gebaut.