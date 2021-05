Der neue Bentley Bentayga S

Der frisch geliftete Bentley Bentayga wird jetzt auch in einer sportlichen S-Version angeboten. Optisch erkennt man die sportliche Version an schwarzen Details, wie etwa den schwarzen Außenspiegeln, an einem Heckspoiler und ovalen Doppelendauspuffrohren.

Im Innenraum erwartet die Passagiere ein perfekter Mix aus viel Luxus und Sportlichkeit. Die Kombination aus feinstem Velour und Leder sowie Dekoreinlagen im Carbon-Look verleihen dem Interieur eine außerordentlich dynamische Note. Die Kunden können den sportlichen SUV mit vier-, fünf- oder siebensitziger Konfiguration ordern.

Aber auch der Fahrspaß soll nicht zu kurz kommen. Angetrieben wird der bullige SUV von einem 4,0 Liter-V8-Doppelturbo mit 550 PS (404 kW), der ein maximales Drehmoment von 770 Nm liefert.

Für den Paradesprint von 0 auf 100 km/h vergehen nur 4,5 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 290 km/h. Auch Fahrwerk und Federung sind auf noch mehr Sportlichkeit ausgelegt.

Die aktive Wankstabilisierung “Bentley Dynamic Ride” und ein optimierter Sportfahrwerk-Modus sind serienmäßig an Bord des Bentayga S. Einen Preis hat Bentley leider noch nicht verraten.