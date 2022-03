Einzelstück: Bentley Bentayga Space Edition

Bei Bentley ist die Individualisierungsabteilung Mulliner für spezielle Kundenwünsche zuständig. Jetzt hat man für einen Kunden aus Florida den Bentayga Speed als Space Edition gestaltet.

Bentley Orlando hat den Auftrag für das spezielle Fahrzeug entgegen genommen, mit Cape Canaveral ist die Region um Orlando für die Weltraummissionen der USA bekannt.

Da passt die Space Edition natürlich perfekt zur Gegend. Optisch unterscheidet sich die Sonderedition durch Orange Farbakzente außen wie innen. Diese stellen einen schönen Kontrast zum sonst in Silber gehaltenen Exterieur und den grauen und schwarzen Farben im Innenraum dar.

Für raketenähnliche Fahrleistungen sorgt der bewährte 6,0-Liter-V12-Benziner mit 635 PS Leistung. Von 0 auf 100 km/h sprintet man in 3,9 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 306 km/h.

Auf jeden Fall wird der Besitzer mit seinem Einzelstück auch in den Nobelgegenden von Florida noch auffallen. Einen Preis hat Bentley nicht verraten, so etwas bleibt in diesen Kreisen geheim.