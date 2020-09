Der neue Bentley Continental GT Mulliner

Der Bentley Continental GT wird jetzt noch exklusiver. Nach dem Cabrio wird nun auch der geschlossene Continental GT in einer besonders luxuriösen Mulliner-Version erhältlich sein.

Im Vergleich zu den anderen Modellen kann der Continental GT Mulliner mit einer noch edleren Ausstattung aufwarten. So ist etwa die Lederausstattung im Innenraum mit rund 400.000 Stichen genäht worden.

Zudem steht eine noch größere Auswahl an Personalisierungs- und Farboptionen zur Verfügung. Zu erkennen ist die Luxus-Version auch am Mulliner-Logo an den Sitzen.

Bei der Motorisierung können die Kunden zwischen dem 6,0 Liter-W12 mit 635 PS oder dem 4,0 Liter-V8 mit 550 PS wählen, beide sollten genug Fahrspaß liefern.

Einen Preis hat Bentley nicht verraten, es wird auch jedes Exemplar ganz nach Kundenwunsch gefertigt, wodurch die Preisspanne sehr groß sein wird. Die Auslieferung startet 2021.