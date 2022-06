Der neue Bentley Continental GT S und GTC S

Für noch mehr Sportlichkeit hat Bentley jetzt den Continental GT und den offenen Continental GTC in einer S-Ausstattung vorgestellt. Eine schärfere Optik und neue Räder sollen in Kombination mit schwarzen Chromverzierungen für einen sportlicheren Look sorgen.

Zudem erkennt man die sportlichen Modelle auch an den markanten S-Emblemen an den vorderen Kotflügeln. Ebenfalls ganz auf Sportlichkeit getrimmt zeigt sich der Innenraum.

Das zweifarbige Interieur mit S-Design-Sitzen mit Dinamica-Polsterung steht den beiden Sportmodellen sehr gut. Auf den Kopfstützen findet sich zudem wieder das “S”, welches auf die besondere Ausstattung hinweisen soll.

Beim Antrieb setzt Bentley auf den bewährten 4,0-Liter-V8-Benzitner mit einer Leistung von 550 PS (404 kW). Für den Sprint von 0 auf 100 km/h vergehen nur 4,0 Sekunden.

Für einen sportlichen Sound soll zudem ein neuer Sportauspuff sorgen. Serienmäßig ist auch das Bentley Dynamic Ride Fahrwerk mit Wankstabilisierung an Bord. Einen Preis für die S-Modelle hat Bentley noch nicht verraten.