Bentley Continental GTC Speed Violette

Bentley präsentiert eine Sonderanfertigung des Continental GTC Speed in der Farbe Violette. Der kräftige Blauviolett Ton wurde aus dem historischen Farbarchiv wiederbelebt und steht für den Wunsch nach Individualität.

Das Fahrzeug entstand in Zusammenarbeit mit einem britischen Kunden, der bereits mehrere Bentleys besitzt. Außen akzentuieren glänzend schwarze Details die Karosserie, die Stoffhaube besteht aus einem siebenlagigen Material mit dunkelgrauer Metalloptik.

Bentleys Lackiererei kann historische Farbtöne aus Archivmustern oder Originalfahrzeugen neu auflegen. Neben Violette wurden auch Farbtöne wie Sage Green, Shell Grey oder Rubino Red neu interpretiert. Über siebzig Prozent der Kunden wählen inzwischen Sonderausstattungen von Mulliner, der Abteilung für Individualisierung.

Farbkonzept auch im Innenraum des Bentley GTC

Im Innenraum spiegelt sich das Farbkonzept mit Leder in Tanzanit Violett und hellen Linentönen wider. Lila Nähte und Akzente ziehen sich durch Lenkrad, Schaltknauf und Sitze.

Die Oberflächen zeigen Steinfurnier in nur 0,1 Millimeter Stärke, das aus echtem Gestein gefertigt ist. Dieses Material verbindet traditionelle Handwerkskunst mit moderner Technologie und verleiht dem Cockpit eine natürliche Struktur.

Das Interieur wird durch das Rotating Display, ein Naim Audiosystem und dunkle Chromdetails ergänzt. Jeder Bentley entsteht durch Handarbeit und präzise Verarbeitung. Der Continental GTC Speed Violette zeigt, wie weit sich Personalisierung und Handwerkskunst vereinen lassen.