Streng limitiert: Bentley Flying Spur Hybrid Odyssean Edition

Kia Stonic Gold 1,0 T-GDI DCT7 – Testbericht

Der Kia Stonic kämpft in einem heiß umworbenen Segment um Kunden. Wir verraten in unserem Test, was den pfiffigen Koreaner mit Mild-Hybrid-Antrieb zu einem so angenehmen Begleiter macht.

Bildquelle: auto-motor.at/Stefan Gruber